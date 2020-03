Final Fantasy 7 Remake: Red XIII ist nur ein nicht spielbarer Gast-Charakter; zweites Making-of-Video

Red XIII ist bekanntlich kein spielbarer Charakter im Remake von Final Fantasy 7 (Teil 1). Die Gründe für diese Entscheidung, die längst nicht bei allen Fans des Originals gut ankam, erläuterte Naoki Hamaguchi (Co-Direktor) im Square Enix Blog Hamaguchi-san: "Wir haben uns gegen Red XIII als spielbaren Charakter entschieden, weil er erst spät im Spiel zur Gruppe stößt. Für die Spieler wäre es nicht besonders befriedigend gewesen, ihn erst so spät als spielbaren Verbündeten mit entsprechendem Entwicklungspotenzial zu erhalten. Also entschlossen wir uns, in erstmal als 'Gast-Charakter' zur Truppe stoßen zu lassen. Wie für die Fans ist Red XIII allerdings auch für das Entwicklerteam ein wichtiger Charakter, und wir designten die Spielmechanik auf besondere Weise, um auszugleichen, dass er im Kampf nicht spielbar ist. Ich will nicht genau sagen, was das bedeutet, um den Spielern nicht die Überraschung zu verderben. Aber ich kann sagen, dass es in Final Fantasy 7 Remake ein neues Obergeschoss für das Shinra-Gebäude gibt, wo ein Höhepunkt stattfindet, den es nicht im Original gab. Der Schlüssel, in dieser Etage vorwärts zu kommen, liegt in den einzigartigen physischen Fähigkeiten von Red XIII, die ihn Umgebungshindernisse überwinden lassen. Ich bin mir sicher, dass es den Fans gefallen wird, wie sich seine Heldentaten hier erleben lassen. Ich hoffe, dass jeder Freude damit hat, Red XIII auf dem Weg Richtung Story-Höhepunkt in Aktion zu sehen."Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) erscheint am 10. April 2020 für PlayStation 4. Da die Laufzeit des Exklusivdeals mit Sony ein Jahr beträgt, werden andere Plattformen entsprechend später bedient. Im PlayStation Store kann eine Demo runtergeladen werden, die das erste Kapitel des Spiels enthält.Darüber hinaus ist zweite Episode von "The Making of Final Fantasy 7 Remake" veröffentlicht. Der zweite Teil der Video-Reihe umfasst Interviews mit unterschiedlichen Personen aus dem Entwicklerstab. Thematisiert werden hauptsächlich die Geschichte und die Charaktere. Zu Wort kommen u. a. Yoshinori Kitase (Produzent), Kazushige Nojima (Story & Scenario), Naoki Hamaguchi (Co-Director - Game Design / Programmierung) und Motomu Toriyama (Co-Director - Scenario Design). Die Tonspur liegt in japanischer Sprache vor. Deutsche Untertitel sind vorhanden.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau