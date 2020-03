Final Fantasy 7 Remake: Frühzeitiger Versand der Box-Versionen, erste Editionen in Umlauf, Spoiler-Statement

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX



Um sicherzustellen, dass die physischen Versionen von Final Fantasy 7 Remake trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie möglichst zeitnah zum Release am 10. April an die Vorbesteller ausgeliefert werden können, hat Square Enix das Spiel "weit früher als üblich" an die Einzelhändler in Europa und Australien ausgeliefert. Daher ist das Spiel in manchen Läden oder bei manchen Versandhändlern schon verfügbar. Einige Nutzer halten das FF7-Remake bereits in ihren Händen, weswegen Informationen und Videos mit diversen Spoilern etc. im Internet kursieren.Yoshinori Kitase und Tetsuya Nomura von Square Enix teilten via Twitter mit, dass sie aufgrund der äußeren Gegebenheiten einige schwierige Entscheidungen hinsichtlich des Vertriebs fällen mussten, damit möglichst jeder Käufer pünktlich zum Release loslegen kann. Zugleich fordern sie diejenigen auf, die das Spiel schon frühzeitig erhalten haben, keine Spoiler oder Details zu verraten, denn nicht jeder würde das Original aus dem Jahr 1997 kennen und das Remake würde noch etliche Überraschungen beinhalten.Die Versionen für den amerikanischen Markt sollen in dieser Woche verschickt werden. "Wir sind optimistisch, dass die meisten Spieler am Launch-Tag loslegen können", heißt es. Aufgrund der herausfordernden Situation könne man jedoch keine Auslieferungsdaten für einzelne Länder oder gar Händler nennen. Square Enix : "Während wir uns auf die Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake am 10. April vorbereiten, wollten wir euch auf dem Laufenden halten, wie die Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Covid-19-Viruses wahrscheinlich die Distribution und den Einzelhandel im Westen zum Erscheinungstermin beeinflussen. (...) In vielen Ländern und Staaten schließen Geschäfte, um bei den Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zu helfen. Falls ihr bei einem dieser Einzelhändler vorbestellt habt, empfehlen wir euch, für die neusten Informationen zum Status von Vorbestellungen sowie Abholung und/Lieferung deren Webseite zu überprüfen. Bitte stellt sicher, dass eure E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen auf dem neusten Stand sind, da einige Einzelhändler damit begonnen haben, Kunden mit Updates zur Lieferung zu kontaktieren."Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau