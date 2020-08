Final Fantasy 7 Remake: Square Enix vermeldet 5 Mio. verkaufte Einheiten

Der erste Teil des Remakes von Final Fantasy 7 wurde mehr als 5 Mio. Mal verkauft, gab Square Enix heute bekannt und meint damit die Gesamtzahl der sowohl physisch als auch digital abgesetzten Einheiten. "Dank außergewöhnlich hoher Verkaufszahlen der digitalen Version des Spiels seit seiner Veröffentlichung ist Final Fantasy 7 Remake die sich am schnellsten verkaufende Digital-Veröffentlichung auf PlayStation in der Geschichte von Square Enix", heißt es in der Mitteilung.

Der Publisher weist außerdem darauf hin, dass der Titel derzeit zum reduzierten Preis angeboten wird und eine Demo im PlayStation Store erhältlich ist.Schon in den ersten drei Tagen sei das Remake mehr als 3,5 Mio Mal ausgeliefert worden (wir berichteten ) - die Neuauflage scheint also ein Erfolg zu sein - und der zweite Teil befinde sich bereits in Arbeit. Laut Spieleregisseur Tetsuya Nomura soll die Fortsetzung nicht nur eine höhere Qualität aufweisen als der erste Abschnitt, sie soll auch schneller fertiggestellt werden. Mehr dazu in unserer News