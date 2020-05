Indivisible: Switch-Adaption des Action-Rollenspiels erscheint auch im Handel

Screenshot - Indivisible (Switch) Screenshot - Indivisible (Switch) Screenshot - Indivisible (Switch) Screenshot - Indivisible (Switch) Screenshot - Indivisible (Switch) Screenshot - Indivisible (Switch)

Das am 28. April 2020 verfrüht (wir berichteten ) im eShop erschienene Indivisible wird am 25. Juni auch als Boxversion für Nintendo Switch im Handel erscheinen, wie 505 Games und Lab Zero Games bekanntgeben. Auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ist das 2D-Action-Rollenspiel der Skullgirls -Macher bereits seit Oktober 2019 erhältlich - auf PS4 und Xbox One ebenfalls in physischer Form.Spielbeschreibung des Herstellers: "Indivisible ist ein Action-RPG mit Jump-'n'-Run-Elementen und umwerfender, handgezeichneter Kunst und Animationen, die mit einer einzigartigen Kampfmechanik in Echtzeit kombiniert sind. Tauche ein in eine fantastische Welt mit Dutzenden spielbaren Charakteren, einer umfangreichen Geschichte und einem Gameplay, das einfach zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Auf dich wartet die typische rasiermesserscharfe Qualität, für die Lab Zero Games bekannt ist!Unsere Geschichte handelt von Ajna, einem furchtlosen und etwas rebellischen Mädchen. Sie wurde von ihrem Vater am Rande ihres Dorfes aufgezogen, doch als ihr Zuhause angegriffen wird, erwacht plötzlich eine mysteriöse Kraft in ihr und ihr Leben wird auf den Kopf gestellt.Die gewaltige Fantasiewelt des Spiels, die Charaktere und das ästhetische Design wurden von verschiedenen Kulturen und Mythologien inspiriert. Auf ihrer Reise begegnet Ajna vielen 'Inkarnationen': Personen, die sie absorbieren und dann wieder manifestieren lassen kann, damit sie an ihrer Seite kämpfen. Es gibt viele Inkarnationen, die sie rekrutieren kann, und jede davon hat eine eigene Geschichte und Persönlichkeit. Während sie Menschen aus fernen Ländern vereint, erfährt Ajna mehr über sich selbst, über die Welt, in der sie lebt, und was noch viel wichtiger ist - darüber, wie sie sie retten kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch