Steam: Es gibt einen neuen Spitzenreiter in den Verkaufscharts

In den vergangenen Wochen stand noch der Taktik-Shooter Ready or Not auf dem Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts und konnte die Attacken sämtlicher Konkurrenten erfolgreich abwehren. Doch nun musste er sich geschlagen geben und den Weg für einen übermächtigen Neueinsteiger räumen – Kratos und die PC-Version von God of War.Diese kam zwar erst am 14. Januar 2022 auf den Markt. Doch bereits diese wenigen Tage reichten aus, um sich auf die Top-Position zu sichern. Dahinter folgt das Action-Rollenspiel Monster Hunter Rise in der doppelten Ausführung, was an den verschiedenen Editionen liegt, die bei Steam zum Verkauf stehen. Die ehemalige Nummer 1 ist in der Zwischenzeit auf den vierten Rang abgerutscht. In dieser Woche neu dabei ist übrigens auch das Zombie-Spiel Dying Light 2: Stay Human, dass es aufgrund der zahlreichen Vorbestellungen auf den achten Platz geschafft hat.Wie immer basieren die aktuellen Top 10 auf den Umsätzen, den die Spiele im Verlauf der vergangenen Woche erzielt haben. Stichtag hierfür war diesmal der 16. Januar 2022. Hier die Übersicht: