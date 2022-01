Steam: Bereits der dritte Rekord im Jahr 2022: Mehr als 29 Millionen gleichzeitige User

Das Jahr 2022 ist gerade mal einige Wochen alt. Doch bereits diese kurze Zeit hat bei Steam ausgereicht, um drei Rekorde direkt hintereinander aufzustellen. Wie die Statistiken von steamdb.info zeigen, waren am Sonntag, den 23. Januar 2022 um 15:00 Uhr deutscher Zeit, erstmals mehr als 29 Millionen Benutzer gleichzeitig aktiv um genau zu sein: 29.201.174!Das ist nicht nur für sich gesehen eine beeindruckende Zahl, sondern bedeutet gleichzeitig auch eine neue Bestmarke – und zwar die dritte innerhalb von gerade mal drei Wochen. Der erste Rekord des Jahres in dieser Kategorie stammte vom 3. Januar: Damals waren mehr als 27,9 Millionen Benutzer zur selben Zeit bei Steam am Werk. Doch bereits eine Woche später war dieser Rekord schon wieder Geschichte: Am 9. Januar waren es erstmals mehr als 28 Millionen aktive User (wir berichteten ). Der jüngste Sprung ist jedoch besonders erwähnenswert, da die neue Bestmarke um zirka eine Million höher liegt.Es bleibt abzuwarten, wie lange der neue Rekord noch Bestand haben wird, denn Steam scheint sich weiterhin auf dem Höhenflug zu befinden. Aus der Statistik geht übrigens nicht hervor, wie groß der Anteil derjenigen Benutzer ist, die sich zum Zeitpunkt des neuen Peaks in einem Spiel oder in anderen Bereichen der Online-Plattform aufgehalten haben.