Steam: Roots of Pacha aufgrund von Rechtsstreit zwischen Publisher und Entwickler entfernt

Roots of Pacha: Aufstrebende Stardew Valley-Alternative aufgrund von Streit zwischen Publisher und Entwickler von Steam entfernt

„Wollen nichts anderes als den Nutzen aus dem Vertrag ziehen, unter dem wir hart gearbeitet haben“

Mitfeierte eine beliebteerst vor wenigen Wochen ihren Release und seitdem auch erste Erfolge auf. Doch nun wurde die Farmlife-Simulation aus heiterem Himmel von der Plattform entfernt.Mit seinem prähistorischen Ansatz konnte sie Genre-Liebhaber, die sich mit der bewährten Formel aus Anbauen, Ernten und Erkunden pudelwohl gefühlt haben dürften, in kürzester Zeit überzeugen. Umso ärgerlicher ist es, dass der aufstrebende Titel nun aus einem eher ungewöhnlichen Grund unter Verschluss gehalten wird.„Wir sind traurig zu berichten, dass wir in einen Streit mit Crytivo über die Rechte an Roots of Pacha verwickelt sind.“, erklärt derder Stardew Valley-Alternative,, über Twitter. Weiter heißt es: „Wir haben hart daran gearbeitet, unser Problem mit Crytivo intern friedlich zu lösen“ und „Anstatt mit uns zusammenzuarbeiten, um das Problem zu lösen, hat sich Crytivo an Valve gewandt und ihnen erlaubt, Roots of Pacha ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung von Steam zu entfernen“.Selbstverständlich ließ dievonnicht lange auf sich warten: Jener reagierte nur wenige Stunden später mit einem eigenen Statement über Twitter, in dem es heißt , die Entwickler hätten den geschlossenen Vertrag nur ein paar Tage nach dem erfolgreichen Launch abrupt gekündigt. Crytivo war anscheinend in den letzten drei Jahren an dem Projekt beteiligt, indem man „Unterstützung und Anleitung“ bot.In dem Statement heißt es außerdem: „Am 27. April, also nur zwei Tage nach der erfolgreichen Veröffentlichung, erhielten wir eine unerwartete Nachricht vom Soda Den-Team, in der man uns mitteilte, dass sie den Vertrag, unter dem wir drei Jahre lang gearbeitet hatten, einseitig kündigen und als ungültig betrachten würden“. Damit wäre die Vereinbarung über die Aufteilung von Einnahmen, die vor der Veröffentlichung getroffen wurde, im Wesentlichen hinfällig.Kurz darauf hätte man dem Publisher den Zugang zur Steam-Seite für das gesamte Team entzogen, erklärt man weiter. Laut Crytivo war die Entfernung des Spiels von Steam keine hinterhältige Absicht, sondern man hätte sich lediglich an die strikten Richtlinien der Plattform gehalten, die besagen, dass ein Spiel aus dem Verkauf genommen werden muss, wenn es einen Streit zwischen den Parteien gibt.In der Schlussbemerkung des Publishers heißt es demzufolge abschließend: „Wir wollen nichts anderes als den Nutzen aus dem Vertrag ziehen, an dem wir hart gearbeitet haben“. Soda Den hat bislang nicht auf die Kommentare von Crytivo reagiert.Letzterer stellt aber klar, dass man bereits eng mit allen Parteien – einschließlich Valve – zusammenarbeiten würde, um auch sicherzustellen, dass Roots of Pacha zurück in das Aufgebot von Steam gelangt. In der Zwischenzeit erklärte auch Soda Den, dass man „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft blicken würde, was die Rückkehr des Titels anbelangt. Währenddessen arbeite man an einer Roadmap für die Zeit nach dem Launch. Wer sich dennoch nach einerbis dahin aber garantiert auf die Sprünge.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment