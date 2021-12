Dying Light 2: Stay Human: Überlebenskampf hat Gold-Status erreicht

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years - we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14



— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021

Entwickler und Publisher Techland hat auf Twitter bekannt gegeben, dass Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) den Gold-Status erreicht hat. Damit dürfte es zu keinen weiteren Verzögerungen beim Release kommen. Im Moment ist die Veröffentlichung am 4. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC geplant. Mehrere Male wurde Dying Light 2 in der Vergangenheit verschoben. Ursprünglich sollte der Open-World-Titel schon Anfang 2020 in den Handel kommen.Im Vergleich zum Vorgänger können Fans ein wesentlich umfangreicheres Spiel erwarten. Unter anderem wird Dying Light 2 euch vor zahlreiche Entscheidungen stellen, die sich direkt auf den Verlauf der Geschichte auswirken werden. Auch wenn der Gold-Status nun erreicht wurde, ist das Team von Techland bereits mit der Entwicklung des Day-One-Updates beschäftigt. Einen neuen Blick auf das Spiel werden die Macher am 2. Dezember 2021 gewähren. Um 21 Uhr gibt es auf dem Twitch-Kanal des Studios knapp 15 Minuten Spielszenen zu Dying Light 2: Stay Human zu sehen.Letztes aktuelles Video: Audio Story Rosemary