Dying Light 2: Stay Human: Gameplay-Trailer stellt 15 Minuten neues Material aus dem Überlebenskampf vor

Nachdem das Team von Techland in dieser Woche bereits bekannt gegeben hat, dass Dying Light 2: Stay Human ( ab 59,99€ bei vorbestellen ) den Gold-Status erreicht hat, veröffentlichten die Entwickler nun auch das versprochene Gameplay-Video zum Spiel. Damit erhalten Fans weitere Eindrücke von der Spielwelt und den Charakteren, die euch in der bevorstehenden Sequel Fortsetzung den Weg laufen werden. Im Detail bekommen wir Aiden in der Quest "A Place to Call Home" zu sehen. Einblicke in das Kampfsystem und Story-Sequenzen sind ebenfalls mit vn der Partie.Dying Light 2 musste mehrfach in den letzten Monaten verschoben werden. Nun wird der Titel am 4. Februar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC in den Handel kommen. Entwickler Techland betonte zuletzt immer wieder den Umfang des Spiels, der sich vom Vorgänger deutlich abheben soll. Beispielsweise stellt euch Dying Light 2 vor viele Entscheidungen, die sich am Ende auf die Geschichte und die Stadt auswirken werden. Nur bei den Story-Missionen verfolgen Spieler eine lineare Erzählung.