13 Sentinels: Aegis Rim: Switch-Version des Award-Titels kommt im April 2022

VanillaWare, die Macher von Spielen wie Odin Sphere oder Dragon's Crown haben im September 2020 mit 13 Sentinels: Aegis Rim ( ab 44,99€ bei kaufen ) eine packende apokalpytische Sci-Fi-Story präsentiert, die weltweit gefeiert wurde. Wie Publisher Atlus zusammen mit den Entwicklern nun meldet, bekommen nächstes Jahr auch die Switch-Spieler die Möglichkeit, sich mit der clever erzählten Zeitreise zu beschäftigen, die sich im Test auf 4Players.de einen Platin-Award sichern konnte.Genauer gesagt soll der Titel, der letztes Jahr bei den Game Awards in der Kategorie "Beste Geschichte" nominiert wurde, aber abseits dessen auch mit spannenden Team-Gefechten überzeugt, am 12. April für Nintendos Konsole erscheinen. Hier die offizielle Beschreibung des Herstellers sowie Nachfolfend der Ankündigungs-Trailer für Switch: "13 Sentinels: Aegis Rim ist ein 2D-Sidescolling-Abenteuer mit wunderschöner Grafik und atemberaubenden Umgebungen. In rasanten Top-Down-Kämpfen gegen die bedrohlichen Kaiju lassen sich die Sentinels, welche die letzte Bastion zur Verteidigung der Menschheit sind, mit einem Arsenal an Mechsuit-Waffen anpassen."Letztes aktuelles Video: SwitchAnkündigung