Humble Bundle: Gleich 7 der besten Boomer Shooter bekommt ihr gerade zum besonders schmalen Preis

Früher war alles besser: Wer sich in einem Anflug wohliger Nostalgie regelmäßig an die Games der 90er-Jahre zurückerinnert, für den könnte das aktuellegenau das Richtige sein. Hier bekommt ihr gleich eine ganze Schatzkiste voller Retro-Action –Das brandneue-Paket wartet mit feinster Kost zu Ehren einer fast vergessenen Ära auf euch, bei der es vor allem auf eure Geschwindigkeit, eure Präzision und euren Umgang mit schweren Schusswaffen ankommt. Und natürlich darf auch eine pixelige Prise Gore nicht fehlen.Wenn euch derder Boomer Shooter, wie Humble sie mit dem Bundle selbst bezeichnet, nicht stört oder gar begeistert, dürften euch die, die der Deal für euch im Gepäck hat, besonders reizen. Das Genre findet bis heute seine Abnehmerschaft, gab es doch allem voran, der dieauch in der heutigen Zeit noch hervorragend umzusetzen wusste. Das Geheimnis: Die schnellen Schusswechsel, bei denen euch die gegnerischen Gliedmaßen teilweise nur so um die Ohren fliegen, versprechen einfach generationsübergreifenden Spielspaß.Entscheidet ihr euch, mindestens den geforderten Betrag vonzu löhnen, dürft ihr euch über alle sieben Titel des Boomer Shooter-Bundles freuen. Dabei tut ihr sogar noch etwas Gutes, denn mit dem Kauf bei Humble Bundle– beispielsweise die, die sich dafür einsetzt, dass kranke Kinder auch aus dem Krankenbett heraus in die wundervolle Welt der Videospiele eintauchen können. Doch werfen wir nun erst einmal einen Blick auf die Games, die euch im Bundle erwarten:Alsgilt hierbei sicherlich das populäre Quake 2, das ursprünglich bereitserschienen ist und erst im vergangenen Jahr einseitens der bekannten, die jüngst auch für das auch von unswaren, für die aktuellen Plattformen erhielt.Aber auch die restlichen Vertreter des aktuellen Humble Bundles können sich sehen lassen, schlagen sie doch ohnehin allesamt in dieselbe Kerbe:, der ihr Retro-Charme keinen Abbruch tut. Wollt ihr euch die Spielesammlung zum Schnäppchenpreis sichern, solltet ihr euch aber beeilen: Das