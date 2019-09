Gran Turismo Sport: Porsche Taycan und Designstudie des Porsche 917 im Anmarsch - 4Players.de

Der Porsche Taycan wird im Oktober den Fuhrpark von Gran Turismo Sport erweitern. Der Schritt erfolgt in der erweiterten Partnerschaft, die Sony, Polyphony Digital und Porsche im Rahmen der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt bekannt gegeben haben. Bei dem Wagen handelt es sich um das Top-Modell des Taycan Turbo S, dem ersten rein elektrischen Modell des Autobauers mit Sitz in Zuffenhausen."Die Entwicklerteams aus Stuttgart und Tokio haben in den vergangenen neun Monaten eng zusammengearbeitet, um Fahrphysik, Leistung, Interieur und den einzigartigen “Porsche Electric Sport Sound” detailgetreu in GT Sport zu simulieren", heißt es in der Pressemitteilung.Darüber hinaus soll zum 50-jährigen Jubiläum auch eine Designstudie vom Porsche 917 den Weg ins Spiel finden, die aber erst in der ersten Hälfte des kommenden Jahres fertig sein soll.Außerdem arbeitet man gemeinsam an dem virtuellen Prototypen Porsche Vision Gran Turismo. Hier wird man sich vermutlich noch bis Ende 2020 gedulden müssen, bevor der Konzeptwagen im Rennspiel auftauchen wird. Ob Porsche dabei ähnlich Ambitionen verfolgt wie z.B. Audi mit der realen Umsetzung des e-tron Vision Gran Turismo, ist allerdings nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: August 2019 Update 143