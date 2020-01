Virtual Reality: Rebuilding Notre-Dame: Die Kathedrale vor und nach dem Brand erleben

Seit Notre-Dame von einem Brand heimgesucht wurde, ist die Kathedrale der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Doch wer das Gebäude in VR besuchen möchte, kann das jetzt trotzdem tun, denn Targo hat eine Dokumentation mit dem Namen Rebuilding Notre-Dame veröffentlicht , die auf den Oculus-Plattformen Quest, Go und Gear VR zur Verfügung steht, wie u.a. Venture Beat berichtet hat.Das Besondere ist nicht nur die Tatsache, dass man Notre-Dame über diesen Weg überhaupt "besuchen", sondern ihren den Zustand sowohl vor als auch nach dem Brand erleben kann. Die Dokumentation enthält zudem Interviews mit Hohepriester Patrick Chauvet, die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, und weiteren in den Wiederaufbau Beteiligten.Letztes aktuelles Video: Zwanzig kommende VR-Highlights