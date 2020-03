Children of Zodiarcs: Taktik-Rollenspiel für Switch und Xbox One erschienen

Aktualisierung vom 30. März 2020, 09:06 Uhr:

Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch) Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch) Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch) Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch) Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch) Screenshot - Children of Zodiarcs (Switch)

Ursprüngliche Meldung vom 14. März 2020, 10:13 Uhr:

Am 27. März 2020 haben Cardboard Utopia und Plug in Digital das bereits für PS4 und PC erschienene Taktik-Rollenspiel Children of Zodiarcs auch für Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store und eShop schlägt jeweils mit 17,99 Euro zu Buche. Im Sommer soll zudem eine auf 2.800 Exemplare limitierte Boxversion der Switch-Fassung bei Red Art Games erscheinen. Children of Zodiarcs findet auch seinen Weg auf Switch und Xbox One. Das Taktik-Rollenspiel von Cardboard Utopia wird von Publisher Plug In Digital für 17,99 Euro in digitaler Form veröffentlicht. Eine (limitierte) physische Version ist bei Red Art Games erhältlich. Bisher war das Spiel nur für PC und PlayStation 4 (Juli 2017) erschienen.Children of Zodiarcs ist ein taktisches Japan-Rollenspiel mit Einzelspieler-Storyfokus, Sammelkarten und einer Würfel-Mechanik. Die Entwickler bezeichnen das Spiel selbst als "Deck-&-Würfel-Taktik-RPG". Sämtliche Aktionen, die die Charaktere in den rundenbasierten Kämpfen machen können, hängen von dem Kartendeck ab. Die einzelnen Aktionen werden danach mit virtuellen Würfeln ausgewürfelt, was Angriff, Abwehr, Heilung und Spezialfähigkeiten modifiziert. Wie das in der Praxis funktioniert, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen.Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PC"Das Spiel erzählt die Geschichte von einer Bande professioneller Diebe, die auf der Suche nach einer antiken Reliquie sind", erklärt Jason Kim, Creative Director bei Cardboard Utopia. "Auf ihrem Abenteuer schleichen sie sich in die Privatgemächer eines korrupten Adligen, alarmieren ungewollt die Obrigkeit von Torus und sind dann auf der Flucht, um zu überleben. Das bedeutet, sie müssen die Slums der Stadt betreten und durch die Unterwelt waten, zu jeder Zeit gejagt von der schwer bewaffneten Stadtwache, rivalisierenden Gangs und unterirdisch lebenden Kannibalen. Dies resultiert in actionreichem Gameplay, welches das neue Würfel- und Kartendeck-Kampfsystem an seine Grenzen treibt."