PS Plus: Die "Gratis"-Spiele vom April 2024 in der Übersicht

Die Sonne schickt ihre ersten Strahlen los, der Himmel strahlt blau und ihr geht bei Sony für das Herunterladen von Games, ohne Geld zu bezahlen, nicht zwingend in den Bau – dank der neuenfür Abonnenten vonimEntschuldigt den wirklich schlechten Reim zu Beginn, aber trotz des bekannten Sprichworts, dass der April macht was er will, gibt es bald. Beachtet jedoch, dass das Angebot nur für Kunden gilt, die über ein aktives Abo von mindestensverfügen. Andernfalls müsst ihr auf die neuen "Gratis"-Spiele leider verzichten.Seid ihr hingegen im Besitz eines solchen PS Plus-Abos, könnt ihrdie folgenden Spiele für PS4 und PS5 herunterladen:Miterwartet euch ein reiner, recht umfangreicheraus dem letzten Jahr, bei dem ihr ausnahmsweise nicht zu Sturmgewehren oder Schrotflinten greift. Stattdessen wird hier mit unterschiedlicher Magie geschossen, während die Unreal Engine 5 mit ihrer technischen Muskelkraft glänzen möchte. An den Verkaufskassen war der Titel von EA und den Ascendent Studios leider kein Erfolg,Neben dem magischen Shooter könnt ihr euch außerdem in die strategische Welt vonstürzen. Anders als in der originalen Klötzchenvorlage geht es hier nicht zwingend ums Bauen, sondern mehr um das Taktieren und Kämpfen.konfrontiert euch hingegen mit einem pixellastigen Action-Roguelike, bei dem ihr dem Namen gerecht in die Haut eines Skeletts schlüpft.Sofern euch nun bewusst wird, dass ihrvergessen habt, zu aktivieren, dann wird es nun. Aktuell bekommt ihr unter anderem noch die Prügelorgieund das Rennerlebnisohne Zusatzkosten.