PS Plus: Die "Gratis"-Spiele vom Mai 2024 in der Übersicht

Während in Deutschland der Tag der Arbeit gefeiert wird, verkündet Sony die neuenfür Abonnenten von. Im Mai dürft ihr euch wie bereits seit einigen Jahren gewohnt auf Nachschub für dieundeinstellen.Natürlich gilt: Das Angebot ist nur verfügbar, wenn ihr über ein aktives Abo von mindestensverfügt. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, müsst ihr auf den Zugang zu den neuen "Gratis"-Spielen verzichten. Alle anderen dürfen sich imauf das folgende, dieses Mal quantitativ etwas erweiterte Angebot freuen.Falls ihr bei PlayStation Plus an Bord seid, dürft ihr ab demdie folgenden vier Spiele für PS4 und PS5 herunterladen:Nur circa anderthalb Monate vor Start der Europameisterschaft in Deutschland könnt ihr euch virtuell mitauf das kommende Großereignis vorbereiten. Trotz des geänderten Namens bekommt ihr das gewohnt starke Lizenzpaket inklusive den üblichen Stärken und Schwächen von EAs Fußballsimulation. Wie gut sich der Rasenschach im Detail schlägt, erfahrt ihr in unseremAbseits von der vielleicht schönsten Nebensache der Welt könnt ihr euch in die Geschwindigkeitsekstase vonbegeben und unter Beweis stellen, ob ihr ein echter Cyborg-Ninja seid. Mitdarf sich derweil diefreuen, denn das charmante Indie-Spiel ist eindeutig von Nintendos Zipfelmützenträger beeinflusst. Zu guter Letzt erhaltet ihr mitdie noch aktuelle Erweiterung für, während bereits in wenigen Wochen mitdas vorerst letzte Kapitel der Licht- und Dunkelheit-Saga aufgeschlagen wird.Solltet ihr erst seit wenigen Tagen über einverfügen, dann könnt ihr euch jetzt noch diesichern. Dazu gehört unter anderem der magiebetonende Shootervon Electronic Arts.