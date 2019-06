Insurgency: Sandstorm: Update 1.3 mit neuer Karte; Probe-Wochenende auf Steam - 4Players.de

Für Insurgency: Sandstorm ist das kostenlose Update auf Version 1.3 erschienen. Neu ist die Karte "Ministry" mit Fokus auf Gefechten in Innenräumen. Sie ist ein Remake der gleichnamigen Karte aus Insurgency und kann in den Modi Skirmish, Firefight, Checkpoint, Hardcore Checkpoint, Frenzy Checkpoint und Team Deathmatch gespielt werden.Der ursprünglich als Aprilscherz gedachte Zombies-Modus "Frenzy" ist in der Arcade als kooperativer Spielmodus verfügbar. Darüber hinaus können Erfahrungspunkte nun auch auf "Community Servern" erlangt werden. Neben zwei neuen Waffen und Optiken versprechen die Entwickler neue Grafik-Einstellungen, Verbesserungen beim Treffersystem und allgemeine Optimierungen. Das Change-Log findet ihr hier . Den Update-Fahrplan für 2019 hatten die Entwickler erst kürzlich benannt ( wir berichteten ).Der Multiplayer-Shooter von New World Interactive und Focus Home Interactive kann am kommenden Wochenende (20. Juni bis 24. Juni) kostenlos auf Steam gespielt werden ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Free Weekend On Steam