Gwent: The Witcher Card Game: Fünfte Erweiterung "Master Mirror" startklar

"Schleier: Schützt Einheiten vor negativen Statuseffekten (z.B. Bluten) oder verhindert den Erhalt von positiven (z.B. Vitalität).

Bersten: Der hiermit belegten Einheit wird am Ende ihres Zugs Schaden entsprechend ihrer Stärke zugefügt. Der Statuseffekt wird anschließend entfernt.

Hingabe: Verbessert die Fähigkeit einer Karte, wenn dein Deck ausschließlich aus Karten einer Fraktion besteht.

Echo: Verschiebt die Karte zu Beginn der Runde vom Friedhof nach oben auf dein Deck. Außerdem erhält die Karte den Status "Verdammt", wodurch sie permanent aus dem Kampf verbannt wird.

Veteran: Erhöht die Basisstärke der Einheit zu Beginn der 2. und 3. Runde um 1.

Verschwörung: Verstärkt die Fähigkeit einer Karte, wenn diese auf eine Spionageeinheit zielt.

Symbiose: Wann immer du eine Naturkarte ausspielst, wird ein Ent in einer zufälligen verbündeten Reihe generiert, dessen Kraft der Anzahl von Karten mit Symbiose unter deiner Kontrolle entspricht."

Die fünfte Erweiterung "Master Mirror" für Gwent: The Witcher Card Game steht auf PC, Android und iOS zur Verfügung. Sie wird mehr als 70 Karten umfassen, die sich thematisch an Gaunter O'Dimm und seiner Rolle in der Witcherwelt orientieren. Zu den neuen Karten gehören auch fraktionsspezifische Karten wie ein neuer legendärere Kartentyp, der sich sowohl im Aussehen als auch bei der Stärke mit fortschreitender Schlacht verändert bzw. verbessert. Außerdem sind elf neutrale Karten enthalten, die von allen Gwent-Fraktionen verwendet werden können."Er war nie wirklich fort, hat stets im Stillen an den Fäden des Schicksals gezogen. Sein finsterer Einfluss wirkte sich auf wichtige Momente in der Geschichte des Kontinents aus. Vom Kaiserreich Nilfgaard über die nördlichen Königreiche bis hin zu den Skellige-Inseln und darüber hinaus – seinem Einfluss sind keine Grenzen gesetzt. Der Versuch, sich dem diabolischen Trickster zu widersetzen, mag verlockend klingen, doch am Ende werden sich alle seinem Willen beugen. Er ist der Spiegelmeister und er allein entscheidet, wie die Geschichte verlaufen wird."Neue SpielmechanikenLetztes aktuelles Video: Master Mirror Expansion Trailer