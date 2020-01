BioShock: The Collection: Hinweise auf Switch-Version

2K Games bereitet offenbar eine Switch-Umsetzung von BioShock: The Collection vor, die neben den ersten beiden Teilen der Reihe auch BioShock: Infinite sowie sämtliche DLC-Erweiterungen enthält. Die Hinweise stammen laut DualShockers von der aktuellen Liste einer Einstufungsbehörde in Taiwan, wo die Switch-Version aufgetaucht ist.Eine offizielle Ankündigung seitens 2K Games oder Blind Squirrel gibt es dagegen noch nicht. Ursprünglich erschien die Sammlung im Herbst 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Da immer mehr Publisher die Switch als willkommene Plattform für Wiederveröffentlichungen entdecken, wäre eine Umsetzung der BioShock Collection durchaus denkbar, zumal die Nintendo-Konsole auch technisch dazu in der Lage sein dürfte. Immerhin erschienen die Original-Spiele noch für Xbox 360 und PS3.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit Die BioShock-Reihe