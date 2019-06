PlayerUnknown's Battlegrounds: PUBG Nations Cup findet im August statt - 4Players.de

Der PUBG Nations Cup, eine internationale eSport-Veranstaltung , findet vom 9. bis 11. August 2019 in Seoul in der Jangchung Arena statt. Beim PUBG Nations Cup treten die besten Profispieler von PlayerUnknown's Battlegrounds gemeinsam, wie eine Nationalmannschaft, für ihr Land an. Das Preisgeld beträgt 500.000 Dollar."Insgesamt 16 Teams aus fünf Kontinenten (Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Ozeanien) werden in Seoul vertreten sein und die weltweit besten PUBG-Profispieler zusammenbringen. Jeweils vier 'All-Stars' werden von ihren Kollegen oder nach einem nationalen Auswahlverfahren nominiert. Jedes der 16 Teams trägt während des dreitägigen Turniers fünf Spiele pro Tag aus.""Der PUBG Nations Cup ist das erste globale PUBG Esport-Ereignis des Jahres und steht ganz im Zeichen des internationalen Wettbewerbs, der die besten Spieler aus der ganzen Welt zusammenbringt, um ihre Länder zu vertreten", sagt Jake Sin, Director of Central Esports, PUBG Corporation. "Der PUBG Nations Cup schließt einen aufregenden Esport-Sommer für PUBG ab. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik das restliche Jahr fortzusetzen.""Das globale PUBG Esport-Event ist der Höhepunkt des geschäftigen Esport-Sommers für PUBG: Sowohl der kürzlich angekündigte GLL Grand Slam: PUBG Classic in Stockholm (19. bis 21. Juli) als auch die MET Asia Series: PUBG Classic in Bangkok (26. bis 28. Juli) finden in den Wochen vor dem PUBG Nations Cup statt. Der PUBG Nations Cup startet nach der zweiten Phase der PUBG Esport-Saison, die im Juni endet, und vor dem Beginn der dritten Phase, die im September beginnt. Es wird die letzte globale Esports-Veranstaltung vor der PUBG Global Championship 2019 im November sein."Letztes aktuelles Video: Development Update - June 2019