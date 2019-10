Rise of Industry: 2130: Erste Erweiterung erscheint am 24. Oktober - 4Players.de

Rise of Industry: 2130, die erste Erweiterung für Rise of Industry , wird am 24. Oktober 2019 PC, Mac und Linux veröffentlicht. Ein Preis wurde nicht genannt. In der Zukunftsversion hat der "endlose Kapitalismus" die Menschheit in eine dunkle und trostlose Zukunft geführt. Da die Rohstoffe des Planeten erschöpft sind, muss man Materialien aus den Ruinen ehemaliger Städte "abbauen", technologisch fortschrittliche Produktionsketten errichten (z.B. Nuklearenergiezellen oder Subatomlaser) und kann über 30 neue Gebäude bauen, zum Beispiel Offshore-Algenfarmen, Thoriumminen und Magnetschwebebahnen. Auch Roboter sollen eine Rolle spielen.Die Inhalte von 2130 werden von den Entwicklern folgendermaßen beschrieben: "Nach jahrelanger Habgier und Zerstörung der Natur kannst du technologisch fortschrittliche Produktionslinien verwenden, um dein Geschäftsimperium in einer brandneuen futuristischen Umgebung mit neuen Produkten, neuen Gebäuden und neuen Herausforderungen wieder aufzubauen. Sammle Materialien in den Ruinen ehemaliger Städte, platziere über 30 neue Gebäude wie die Algenfarmen auf offener See oder Thorium-Minen und bringe die Produkte auf den Markt mit neuen Magnetzügen und Fracht-Dropships."Zusammen mit der Erweiterung wird das Update 2.0 für das Hauptspiel erscheinen. Es umfasst unter anderem die "Layout-Funktion", mit der man die "idealen Produktions-Setups" erstellen und mit der Community teilen oder beliebig oft replizieren kann. Hinzu kommen Jahreszeiten (vorerst nur kosmetische Effekte ohne Einfluss auf die Spielmechanik), das Missions-basierte Hilfesystem "der Assistent" und viele Verbesserungen.Letztes aktuelles Video: 2130 Teaser Trailer