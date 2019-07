Red Dead Redemption 2: Gerücht: Weitere Hinweise auf eine PC-Umsetzung - 4Players.de

In der "Companion App" von Red Dead Redemption 2 sind weitere Hinweise auf eine PC-Version des Western-Abenteuers von Rockstar Games entdeckt worden - via wccftech und DSOG . So wurden in den Foren von GTAforums Auszüge aus Konfigurationsdateien (Display, General, System, Audio, Control, Presets) präsentiert, die auf eine PC-Fassung hindeuten. Die Dateien wurden in der "Companion App" ausfindig gemacht. Es wird zwar kommentiert, dass viele Angaben sehr wahrscheinlich die Überreste der PC-Fassung von Grand Theft Auto 5 darstellen, aber es wurden Grafik-Voreinstellungen der Stufe "Ultra" (gab es in GTA 5 nicht) und mehrere Verweise auf DirectX 12 und DirectX 12.1 als Grafik-Schnittstelle gefunden.Erst kürzlich wurde im Social-Club-Code ein Anzeichen für eine PC-Fassung entdeckt ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk Besondere Momente