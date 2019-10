Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition mit allen DLCs für PC, PS4, Stadia und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Square Enix hat die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider angekündigt. Die Definitive Edition wird am 5. November 2019 in digitaler Form für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Die Box-Version für PlayStation 4 ist für den 19. November 2019 geplant. Irgendwann im November wird Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition auch über Google Stadia verfügbar sein.Die Definitive Edition enthält das Hauptspiel sowie alle sieben DLC-Pakete mit sämtlichen Herausforderungsgräbern, Waffen, Skills und Outfits. Alle Season-Pass-Besitzer bekommen ebenfalls Zugriff auf das exklusive DLC-Outfit aus der Definitive Edition. Weitere Zusatzinhalte sind nicht geplant.Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Trailer