Fire Emblem: Three Houses: Die Militärakademie im Kloster Garreg Mach - 4Players.de

Die Schwarzen Adler: Dieses Haus beherbergt Studenten aus dem Adrestianischen Kaiserreich, darunter auch die Haussprecherin und zukünftige Kaiserin Edelgard. Die Schwarzen Adler sind für ihr magisches Talent bekannt.

Die Blauen Löwen: In diesem Haus befinden sich Studenten aus dem Heiligen Königreich Faerghus. Ihr Haussprecher ist Prinz Dimitri. Die Blauen Löwen gelten als besonders geschickt in Kriegskünsten.

Die Goldenen Hirsche: Dieses Haus ist für die Studenten aus der Allianz von Leicester vorgesehen. Ihr Haussprecher ist Claude, der Erbe der führenden Adelsfamilie der Allianz. Die Goldenen Hirsche verstehen sich auf den Fernkampf."





Thanks to @brettnll at @NINTENthusiast for showcasing that YOU CAN MOVE YOUR UNITS LIKE AN ACTION GAME ON THE BATTLE MAP IN FE3H WHAT pic.twitter.com/UBZdvsr5rN



— Kimerson (@TheKimersonShow) July 19, 2019

In der nächsten Woche, am 26. Juli 2019, wird Fire Emblem: Three Houses auf Nintendo Switch veröffentlicht. Das Taktik-Rollenspiel spielt auf dem Kontinent Fódlan, der von drei Reichen beherrscht wird. Im Zentrum befindet sich das Kloster Garreg Mach, an dessen Militärakademie die zukünftigen Herrscher ausgebildet werden. Als ehemaliger Söldner und neuer Lehrmeister am Kloster entscheidet man sich für eines von drei Häusern, dessen Geschicke man an der Akademie und auf dem Schlachtfeld lenken wird. Jedes der drei Häuser hat sich auf eine Ausrichtung spezialisiert."Als erste Amtshandlung in deiner Position als neuer Magister an der Militärakademie entscheidest du dich für ein Haus, das du lehren möchtest. In jedem der drei Häuser wirst du Studenten voller Persönlichkeit und mit eigenen Fähigkeiten kennenlernen. Jedes von ihnen wird von einem Angehörigen der Adelsfamilien der drei Reiche Fódlans vertreten.Im folgenden Trailer gibt Nintendo einen Einblick in das Kloster Garreg Mach und zeigt einen "typischen Tag" aus dem Leben eines Professors in Fire Emblem: Three Houses.Letztes aktuelles Video: Militaerakademie-TrailerDarüber hinaus ist in dem Spiel ein optionaler Third-Person-Modus entdeckt worden, in dem man die Charaktere/Einheiten (direkt) aus der Verfolgerperspektive auf dem Schlachtfeld steuern kann.