Dungeons 3: Die "allerletzte" Erweiterung: A Multitude Of Maps

Für Dungeons 3 ist mit "A Multitude Of Maps" der letzte Zusatzinhalt auf PC und Xbox One erschienen. Die PS4-Fassung wird am Dienstag bedient. "A Multitude of Maps" schließt die Dungeons-3-Geschichte mit drei Missionen und Gefechtskarten ab: "Steine der Beschwörung", "Leichen für den Leichenberg" und "Golem Umbettung". Alle drei Karten können im Einzelspieler-Modus sowie im kooperativen Multiplayer-Modus gespielt werden. Eigentlich sollte der DLC "Famous Last Words" (Mai 2019) die letzte Erweiterung sein ...Letztes aktuelles Video: A Multitude Of Maps DLC TrailerKalypso Media und Realmforge Studios: "Das Wankelmütige Böse konnte den Zugabe-Rufen nicht widerstehen: Ein letztes Mal - dieses Mal wirklich, ehrlich! - zieht ihr euch die überdimensionierten Stiefel des Absoluten Bösen an und zieht in drei einzigartigen Sandboxkarten in die Schlacht gegen das besonders langweilige Gute! Zeigt euren Widersachern, wo der Kriegshammer hängt und beweist euer Geschick gemeinsam in harmonischer Zwietracht mit euren schlimmsten Freunden und liebsten Feinden. In dieser Kartensammlung kämpft ihr gemeinsam mit Thalya um die Steine der Beschwörung, opfert ahnungslose Opfer aufopferungsvoll auf dem Opferberg und helft einem Grabgolem, eine neue Ruhestätte zu finden."