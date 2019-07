Wargroove: Erscheint am 23. Juli auf PlayStation 4 - 4Players.de

Chucklefish wird Wargroove am 23. Juli 2019 auf PlayStation 4 veröffentlichen. Der Preis wird wohl 16,99 Euro (19,99 Dollar) betragen.Wargroove ist Anfang des Jahres bereits auf PC, Switch und Xbox One erschienen. Unseren Test findet ihr hier : Hey, das sieht ja aus wie Advance Wars mit Fantasyfiguren! Die Ähnlichkeit zum prominenten Handheld-Klassiker ist frappierend, denn das britische Team von Chucklefish (u.a. Stardew Valley) serviert Rundentaktik in der Tradition von Intelligent Systems für unter 20 Euro. Ein Unterschied ist, dass es auch einen kooperativen Fokus sowie Crossplay zwischen PC, PS4, One und Switch gibt. Gibt es weitere? Wie sieht es mit der Kampagne für Solisten aus? Und macht das Kämpfen auf pixeligen Schlachtfeldern heutzutage noch Laune?"A statement has been issued by Cherrystone Commander, Caesar, about Wargroove's launch on the PlayStation 4, 'Bark Bark Bark, Bark Bark Bark Bark.' Truer words have never been spoken by a dog who also leads one of Wargroove's most potent armies. Yes, you can play as a dog."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer