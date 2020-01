Wargroove: Double Trouble: Kostenlose Erweiterung mit Koop-Kampagne und Banditen im Februar

"Neue Arcade-Missionen

Kompetitive Online-Karten für Schnelles Spiel

Öffentliche und private Mehrspieler-Lobbys

Eigene Karten jetzt online spielbar

Neue Karte mit Vulkanthema und weitere Updates der Editor-Tools

Banditenmusik von Phonetic Hero"

Am 6. Februar 2020 wird Wargroove: Double Trouble als kostenlose Download-Erweiterung für Wargroove auf PC, Switch und Xbox One erscheinen. Der Free-DLC wird etwas "später" auf der PlayStation 4 zur Verfügung stehen.Wargroove: Double Trouble bietet eine kooperativ spielbare Kampagne (im lokalen Koop-Modus, Online-Koop-Modus oder solo spielbar), in der drei Banditen-Kommandanten eingeführt werden: der mächtige Wulfar, die Unruhestifter Errol und Orla sowie die gemeine Vesper. Diebe und Grenadiere kommen als neue Einheiten ins Spiel."Nach einer unerwarteten Entführung und ernsten Lösegeldforderungen bleibt deiner Gruppe von Banditen nichts anderes übrig, als den größten Überfall zu wagen, den Aurania je gesehen hat: den Raub der Reichtümer aus dem Kaiserpalast von Himmelsang, der Felszinnenfeste in Höllheim, der Goldkörbchenkammer in Kirschenstein und den Eisenstammreserven der Floraner. Aber hast du den Mumm, die Sache durchzuziehen?"Letztes aktuelles Video: Double Trouble DLCWeitere Neuerungen: