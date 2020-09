Risk of Rain 2: Stadia-Umsetzung, letztes Inhalts-Update und große Erweiterungen geplant

The world of Risk of Rain 2 is growing! We are coming to Google Stadia!



Learn all about the future of Risk of Rain 2 is our latest Development Thoughts: https://t.co/ZZWS4hoOlJ pic.twitter.com/O2BsmcZDTW



— Risk of Rain 2 (@RiskofRain) September 12, 2020

Hopoo Games hat Einblicke in die weiteren Entwicklungspläne von Risk of Rain 2 gewährt, das sich auf PS4, Xbox One und Switch derzeit noch im Early Access befindet, während man auf dem PC kürzlich zur Vollversion übergegangen ist . Wie DualShockers berichtet, plant das Team u.a. eine Umsetzung für Googles Streamingservice Stadia, die wahrscheinlich gleichzeitig mit der Version 1.0 auf den Konsolen erscheinen dürfte.Derzeit werkelt man noch an einem letzten Inhalts-Update. Danach will man größere und kostenpflichtige Erweiterungen für das 3D-Roguelike in Angriff nehmen. Darüber hinaus sind außerdem Verbesserungen an den Werkzeugen für Modder geplant, die ebenfalls ihren Teil dazu beitragen, das Spiel möglichst lange am Leben zu halten. Zwar gibt es diesbezüglich noch keine Details, doch wird zumindest versichert, dass man bereits. aktiv an diesen Tools arbeitet.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer