Life Is Strange 2: Fünfte und letzte Episode "Wolves" und Box-Version erhältlich - 4Players.de

Heute endet Life is Strange 2 mit der fünften Episode "Wolves". Passend dazu hat Square Enix eine Box-Version für PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 39,99 Euro veröffentlicht.Square Enix: "Erleben Sie die Geschichte von zwei Brüdern, dem 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall, der ihr Leben für immer verändert, verlassen müssen. Im spannenden Finale befinden sich Sean und Daniel auf der Zielgeraden. Um ihr Ziel Puerto Lobos in Mexiko zu erreichen, müssen sie allerdings der Polizei, dem FBI und militanten Bürgern, die an der Grenze patrouillieren, entkommen. Können die beiden Brüder überleben oder wird ihre Reise so kurz vorm Ziel enden? Wie die Geschichte verläuft, hängt von den Entscheidungen der Spieler ab - ebenso wie das Verhalten von Daniel."Letztes aktuelles Video: Complete Season Trailer