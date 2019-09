Xbox Game Pass: September-Update: Neue Spiele für PC und Konsole - 4Players.de

Microsoft hat weitere Spiele angekündigt , die dem Xbox Game Pass für Konsole im September 2019 hinzugefügt werden sollen. Hierzu gehören Dead Cells (5. September), Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 (5. September), Creature in the Well (6. September), Gears 5 Ultimate Edition (6. September für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder; 10. September für Xbox Game Pass), Enter the Gungeon (12. September) und Gonner Blüeberry Edition (12. September)Für den Xbox Game Pass auf PC sind in diesem Monat folgende Titel geplant : Bad North: Jotuun Edition, Creature in the Well, Dead Cells, Enter the Gungeon, Gears 5 Ultimate Edition (6. September für Xbox-Game-Pass-Ultimate-Mitglieder; 10. September für Xbox Game Pass PC), Gonner Blüeberry Edition und Shadow Warrior 2. Konkrete Termine wurden nicht genannt.Folgende Titel werden hingegen aus dem Game-Pass-Programm für Konsole genommen: Onrush (4. September), LEGO Batman 2 (6. September), Joy Ride Turbo (6. September), Splosion Man (6. September), The Maw (6. September), LEGO Indiana Jones (30. September), Shantae: Half-Genie Hero (30. September), Split/Second (30. September), Ninja Gaiden Black (30. September) und theHunter: Call of the Wild (30. September).Letztes aktuelles Video: Xbox Tech Guide Tutorial