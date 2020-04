Xbox Game Pass: Journey to the Savage Planet, Football Manager 2020 und mehr im Anmarsch

Microsoft hat wieder einige Neuzugänge für seinen Abo-Service Xbox Game Pass angekündigt, die noch in dieser Woche den Weg in die Bibliothek finden werden oder bereits verfügbar sind.Für den Xbox Game Pass für Konsole stehen am dem 9. April Journey to the Savage Planet ( zum Test ) und das Indie-Rollenspiel Alvastia Chronicles bereit. NieR: Automata Become as Gods Edition ( zum Test ) und Totally Reliable Delivery Service sind schon da.Der Xbox Game Pass für PC bekommt ebenfalls neue Spiele: Neben dem bereits erhältlichen Overcooked 2 zum Test ) sollen "bald" auch der Football Manager 2020 , Alvastia Chronicles, das Taktik-Rollenspiel Mistover und Stranger Things 3: The Game folgen.Gleichzeitig werden ab dem 15. April folgende Spiele aus dem Abo-Angebot entfernt:The Book of Unwritten Tales 2 (Konsole)Fez (PC)Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Konsole)Into the Breach (PC)MX vs ATV Reflex (Konsole)Prey (Konsole & PC)Samurai Showdown II (Konsole)Valkyria Chronicles (PC)Letztes aktuelles Video: X019 IDXbox Games Day One