Xbox Game Pass: 8 Spiele, die im April das Abonnement verlassen

Xbox Game Pass: Welche acht Spiele im April "Adieu" sagen

Unabhängig davon sollten sich Abonnenten beeilen, wenn sie noch in eines der genannten Spiele einen Blick werfen wollen. Schon im vergangenen Monat März mussten sieben Spiele im Xbox Game Pass weichen, während kurz vor dem Aprilbeginn mit und Infinite Guitars zwei frische Vertreter hinzugefügt wurden.

hat die Kategorie der Spiele, die denin Kürze verlassen, aktualisiert. Dabei stehen gleichimauf der Liste, die ihren Platz räumen müssen.Während der Publisher sich mit den neuen Game Pass-Spielen, die im frischen Monat hinzukommen, noch teilweise bedeckt hält, wissen wir also zumindest, für welche Titel es an der Zeit ist, sie endlich einmal anzuwerfen. Einen konkreten Termin für ihren Austritt gibt es nicht, jedoch ist dabei der Erfahrung nach vom 15. oder dem 30. April auszugehen.Der "Leaving Soon"-Kategorie des Xbox Game Pass zufolge handelt es sich bei den acht spielen, die im April aus dem Abonnement fliegen, um keine unbekannten. Mit dabei:oder auch The Long Dark . Hier die vollständige Liste:Von einigen der Titel, beispielsweise dem populären Survival-Spiel The Long Dark, wussten wir bereits im Vorfeld, dass ihre Zeit schon bald gekommen ist. Spannender steht es um Quantum Break. Zwar war auch hier bekannt, dass das Spiel den Xbox Game Pass im April verlassen wird, der Grund dafür ist jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich.Quantum Break erschien bereits im Jahre 2016 und wurde von Microsoft gepublished. Dass es nun so plötzlich, rund sieben Jahre nach seinem Release, aus dem Abonnement verschwindet, liegt an einigen ausgelaufenen Lizenzen, die erneuert werden müssen. Über Twitter versicherte man uns jedoch jüngst, dass Quantum Break schon bald wieder zurückkehren soll