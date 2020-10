GTFO: Rundown #004: "Contact" mit Matchmaking (Alpha) und mehrschichtigem Schwierigkeitssystem

Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC) Screenshot - GTFO (PC)

Für GTFO ab 31,49€ bei kaufen ) ( Early Access auf Steam ) ist das bisher größte Update mit dem vierten Rundown "Contact" veröffentlicht worden. Das Update umfasst die erste Alpha-Version des automatisierten Matchmakingsystems, ein mehrschichtiges Schwierigkeitssystem innerhalb der Einsätze (entweder schwer oder extrem schwer) sowie eine neue Umgebung mit neuen Gegnern, Waffen und Tools. In diesem Rundown wird man das Rechenzentrum des Komplexes erkunden."Dieser Rundown ist mit Abstand unser bisher größtes Update. Wir fügen Kernfunktionen wie das Matchmaking hinzu und führen ein neues System ein, das wir als 'mehrschichtigen Schwierigkeitsgrad' bezeichnen. Je nachdem, für welche Route sich die Spieler während einiger Expeditionen entscheiden, werden sie es entweder sehr schwer oder extrem schwer finden. Dadurch wird es für neue Spieler leichter - oder sollte ich besser sagen, weniger schwer -, es mit GTFO aufzunehmen, aber gleichzeitig bieten wir unseren erfahreneren Spielern von der ersten Expedition an eine knallharte Herausforderung", sagt Ulf Andersson, Creative Director von GTFO.Viele Spieler des "besonders schweren" Koop-Sci-Fi-Horror-Shooters wünschten sich ein automatisiertes Matchmaking-System zur Gruppenbildung. Bisher organisierten viele Spieler ihre Partien via Discord. Auf solch ein Matchmaking-System hatten die Entwickler aufgrund des elementaren Teamplay-Aspekts des Spiels bisher bewusst verzichtet, aber jetzt versuchen sie solch ein System speziell für GTFO zu entwickeln ..."Da GTFO viel Kommunikation und Teamwork erfordert, wollten wir kein normales Matchmaking-System verwenden, da es zu schlechten Partien führen könnte und es das Risiko birgt, neuen Spielern eine falsche Erfahrung zu vermitteln. Wenn wir es jetzt hinzufügen, werden wir die Hilfe unserer Community brauchen, um es zu verfeinern. Wir beginnen mit dem System im Alpha-Modus und werden es iterativ weiterentwickeln, um zu sehen, wie es mit der Anzahl der Spieler, die wir haben, funktioniert", sagt Simon Viklund (Komponist und Spieldesigner).Letztes aktuelles Video: Rundown 004 Contact Gameplay Trailer