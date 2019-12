They Are Billions: Einzelspieler-Kampagne und Steuerungsupdate für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Für die Konsolen-Versionen von They Are Billions ist die 48 Missionen umfassende Einzelspieler-Kampagne als (kostenloses) Update veröffentlicht worden. Außerdem wollen die Entwickler auf das Feedback der Spieler reagiert und die Controller-Steuerung komplett überarbeitet haben - sowohl für den Survival-Modus als auch für die Kampagne. Das kontextuelle Schnellhilfesystem wurde ebenfalls verbessert. Das Update ist für alle Besitzer des Spiels kostenlos verfügbar. Ansonsten wird der Preis des Strategiespiels auf PlayStation 4 und Xbox One (ab dem heutigen Tag) auf 29,99 Euro angehoben.Letztes aktuelles Video: The New Empire Campaign - Out Now on PS4 Xbox One