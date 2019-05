A Plague Tale: Innocence: Hinter den Kulissen: Olivier Derivière (Komponist) über den Soundtrack - 4Players.de

Im folgenden Video spricht Olivier Derivière (Komponist) über die Gestaltung des Soundtracks von A Plague Tale: Innocence . Er berichtet über "möglichst einfache" Melodien zur Untermalung der grundlegenden Stimmung und der Beziehung der beiden Geschwister. Die Musik wird außerdem dazu genutzt, um dem Spieler zusätzliche Informationen zu geben, zum Beispiel wenn sich eine bedrohliche Situation aufbaut.Letztes aktuelles Video: Meet The Score Zum Test : Ähnlich wie Kingdom Come: Deliverance entführt A Plague Tale: Innocence auf PC, PS4 und Xbox One in das europäische Spätmittelalter. Als im Jahr 1348 der Ausbruch der Pest selbst die Schrecken des Hundertjährigen Krieges überschattet, schlüpft man in die Rolle der französischen Adelstochter Amicia. Mit ihrem kleinen Bruder Hugo muss sie nicht nur vor der Inquisition und Engländern, sondern auch vor einer mysteriösen Rattenplage fliehen.