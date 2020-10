PlayStation 5: Teardown-Video: Sony nimmt die Konsole auseinander und zeigt das Innenleben sowie die Heatsink-Elemente

Die PlayStation 5 wird im folgenden Teardown-Video von Sony Interactive Entertainment auseinandergenommen. Yasuhiro Ootori (Vizepräsident des Mechanical Design Department, Hardware Design Division) gewährt in dem Verlauf einen Einblick in das Innenleben der Next-Generation-Konsole. Dabei geht er zunächst auf die Abmessungen sowie die Anschlüsse ein. Danach demontiert und demonstriert er den Standfuß, bevor der 12cm-Lüfter und das Blu-Ray-Laufwerk ausgebaut werden. Auch die anderen Hardware-Komponenten mitsamt Spezifikationen und Heatsink-Elemente werden präsentiert.In dem Zusammenhang geht Yasuhiro Ootori immer wieder darauf ein, wie sie den Geräuschpegel der Konsole möglichst leise halten und die Kühlleistung erhöhen wollen. Er erläutert, dass sie "flüssiges Metall" als Wärmeleitmaterial nutzen würden, um eine langfristige, stabile und hohe Kühlleistung zu erhalten. Laut Sony ist der "niedrige Geräuschpegel" der PS5 das Ergebnis eines umfangreichen und komplexen Trial-and-Error-Prozesses bei der Entwicklung.Sony warnt: "Nicht zu Hause nachmachen. Es besteht das Risiko Laserstrahlung ausgesetzt zu sein und kann zu Stromschlägen und anderen Verletzungen führen. Durch das Auseinanderbauen der PS5-Konsole erlischt die Herstellergarantie."Letztes aktuelles Video: PS5 Teardown An upclose and personal look at the console hardwareDie PlayStation 5 wird am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Die Markteinführung im "Rest der Welt" findet am 19. November 2020 statt. Die "normale" PlayStation 5 wird 499,99 Euro kosten. Für die komplett digitale Version der Konsole ohne Disc-Laufwerk wird 399,99 Euro fällig. Beide Konsolen verfügen über einen 825 GB großen internen Speicher auf der "Custom SSD".