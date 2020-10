PlayStation 5: Details zum neuen Meldesystem im Sprach-Chat

Auch auf der PS5 will Sony den Nutzern Mittel und Wege in die Hand geben, um mit einem Meldesystem gegen toxischen Verhalten vorzugehen. Auf dem PlayStation Blog hat man die Möglichkeiten jetzt näher vorgestellt, die man im Rahmen von Sprach-Chats erhält: Demnach darf man Ausschnitte aus der Konversation mit einer Länge von bis zu 40 Sekunden melden und zur Prüfung einreichen - etwa dann, wenn das Gegenüber Beleidigungen oder gar Bedrohungen von sich gegeben hat. Die letzten fünf Minuten aus Voice-Chats werden immer in einer Auslagerungsdatei festgehalten, so dass man den Clip für die Meldung auch noch im Nachhinein an die Beschwerde-Nachricht anhängen kann."Es wird keine Möglichkeit geben, die Aufnahmefunktion des Voice-Chats abzulehnen, denn wir möchten, dass sich alle Benutzer sicher fühlen, wenn sie mit anderen online spielen - nicht nur diejenigen, die sich für die Aktivierung einer solchen Funktion entscheiden", heißt es seitens Sony.Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass man die Gespräche der Nutzer nicht aktiv überwachen und mithören wird, sondern die gespeicherten Daten lediglich der Einbindung in die Meldefunktion dienen."Diese Meldungen können direkt über die PS5-Konsole übertragen werden und werden zur Moderation dann an unser Consumer Experience Team weitergeleitet, wo in die Aufnahmen reingehört und - fall nötig - Maßnahmen eingeleitet werden."Letztes aktuelles Video: Erster Blick auf die PlayStation 5 Benutzeroberfläche