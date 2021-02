PlayStation 5: Chip-Knappheit soll laut Sony bis Weihnachten für Lieferengpässe sorgen

Jim Ryan erwartet laut der Financial Times weitere Lieferschwierigkeiten der PlayStation 5 bis Ende 2021. Die Engpässe dürften sich zwar im Laufe des Jahres schrittweise entspannen - so der Chief Executive von Sony Interactive Entertainment - er sei aber nicht bereit, eine Garantie dafür abzugeben, dass der Bedarf bis zum nächsten Weihnachtsgeschäft gedeckt werde.In der zweiten Jahreshälfte sollten potenzielle Kunden aber immerhin Phasen mit einer zahlenmäßig "annehmbaren" Verfügbarkeit erleben. Auch Sony könne schließlich nicht zaubern. Als Grund führt die Financial Times die allgemeine Knappheit im Halbleiterchip-Markt an, welche auch andere betroffene Branchen wie die Smartphone- oder Auto-Industrie weiter beeinträchtigen werde.Das Magazin stützt sich dabei auf die Einschätzungen von Analysten wie Piers Harding-Rolls von Ampere. Ben Bajarin von Creative Strategies schätze sogar, dass der "Halbleiter-Showdown" die Industrie bis ins Jahr 2022 hinein in Atem halten werde: "Damit sie aufholen können, müsste die Nachfrage sinken. Meiner Meinung nach ist keinerlei Ende in Sicht."Letztes aktuelles Video: Diese Spiele erscheinen 2021 exklusiv