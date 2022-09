Playstation 5: Neues Modell mit abnehmbarem Laufwerk?

Noch schlanker und leichter

Neue Gerüchte um ein neues Playstation-5-Modell machen aktuell die Runde. Die Quelle ist für ihre Verlässlichkeit bekannt, allerdings sorgt die angeblich neue Produktstrategie der Japaner für Kopfschütteln.Der Industrie-Insider Tom Henderson will in Erfahrung gebracht haben, dass Sony schon bald mit einem neuen Modell der PlayStation 5 ab 550,00€ bei kaufen ) um die Ecke kommen wird. Dabei handelt es sich laut seinen Aussagen um eine Variante, die über ein abnehmbares Laufwerk verfügt.Wie schon bei den letzten Hardware-Updates der PS5 , welche die Konsole ein paar hundert Gramm leichter werden ließen, möchte Sony für das neue Modell eine weitere Gewichtsreduktion anstreben. Die PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk soll also noch leichter werden und auch etwas schmaler, da das Laufwerk nicht mehr in die Hardware integriert werden muss.Die Optik der Disc-Leservorrichtung soll sich dabei angenehm an dem Look der Konsole orientieren. Sony peilt an von dem neuen Modell 18,5 Millionen Einheiten im Fiskaljahr 2023 abzusetzen zusätzlich zu rund 12 Millionen Einheiten der bisher verfügbaren Varianten, die langsam auslaufen sollen.Stand heute konnten die Japaner knapp 22 Millionen der Playstation 5 weltweit verkaufen. Die Verkaufsprognosen für die neuen Modelle setzen also voraus, dass Sony die Herstellungsmengen der Hardware deutlich nach oben schraubt.Eine offizielle Mitteilung zum etwas sonderbar anmutenden Hardware-Update seitens Sony steht bis jetzt noch aus.