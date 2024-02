PlayStation 5: Lebenszeit der Konsole soll sich Sony zufolge bereits ihrem Ende nähern

PlayStation 5: Verkürzter Lebenszyklus wegen niedriger Verkaufszahlen?

Im November 2020 warf Sony dieauf den Markt: Ein neues Stück Hardware, das die Vorgängerkonsole ablösen sollte, sie aber aufgrund einer geringen Anzahl an Exklusivtiteln bis heute nicht vollends ersetzt hat.Zumindest Third-Party-Titel erscheinen nämlich nach wie vor für die PlayStation 4 und so dürften sich noch immer viele Spieler gegen den Kauf von Sonys weißem Aushängeschild entschieden haben. Das hat das japanische Unternehmen jüngst offenbar auch selbst mitbekommen: Nachdem die Verkaufszahlen zuletzt hinter den Erwartungen zurückblieben, blickt man jetzt aufObwohl Sony im dritten Quartal des noch laufenden Finanzjahresund sich damit um 1,1 Millionen im Vergleich zur selben Zeit im Vorjahr gesteigert hat, ist man mit dieser Menge, wie Bloomberg berichtet. Als Resultat senkt man auch die Erwartungen an die Zukunft: Hoffte man vor Kurzem noch, die PlayStation 5 im kommenden Finanzjahr rund 25 Millionen mal zu verkaufen, verringerte man diese Zahl nun auf 21 Millionen.Man rechnet demnach mit, wie Sony Senior Vizepräsident Naomi Matsuoka erklärt: „Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die PlayStation 5 in die letzte Phase ihres Lebenszyklus eintreten wird. Daher werden wir einen größeren Fokus darauf legen, Profitabilität und Verkäufe auszubalancieren. Aus diesem Grund erwarten wir, dass das Tempo der jährlichen Verkäufe von PlayStation 5-Hardware im nächsten Finanzjahr fallen wird.“Die Aussage über den Lebenszyklus der PlayStation 5 dürfte die, schließlich spart man in der letzten Phase häufig Energie und konzentriert sich schon einmal auf den. Mit gerade mal 3,5 Jahren auf dem Markt dürften die meisten außerdem eher damit gerechnet haben, dass die PS5 gerade mal die Hälfte hinter sich hat – so, wie es einst auch bei der PlayStation 4 der Fall war.Bevor wir trotz der Konsolenfarbe Schwarzmalerei betreiben, erscheinen Ende März und April mitundaber erst einmal; undsteht auch schon in zwei Wochen in den Startlöchern. Egal welche der beiden Konsolengenerationen ihr nun zuhause habt: