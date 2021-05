Dragon Quest Builders 2: Für Xbox One und im Microsoft Store (PC) veröffentlicht - auch im Xbox Game Pass

Square Enix hat Dragon Quest Builders 2 für Xbox One (via Abwärtskompatibilität auch für Xbox Series X|S) und im Microsoft Store für PC veröffentlicht . Das Spiel ist ebenfalls im Xbox Game Pass auf PC und Konsole enthalten. Alle herunterladbaren Inhalte, die zuvor für die Versionen für PlayStation 4 und PC (Steam) veröffentlicht wurden, darunter das Onzenpaket, das Moderne Paket, das Aquariumpaket, die Designer-Sonnenbrille, die Konventionellen Kopfbedeckungen, der Thron des Drachenfürsten etc., sind dabei."Seit seiner Veröffentlichung hat Dragon Quest Builders 2 die Herzen von über einer Million Spieler*innen rund um die Welt erobert und ist der perfekte Einstieg in eines der beliebtesten RPG-Franchises aller Zeiten. Auf Xbox und PC kann man sich allein oder online mit bis zu drei Freund*innen auf dieses Abenteuer begeben. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle eines jungen Baulehrlings, der zusammen mit Malroth, einem geheimnisvollen Jugendlichen mit Amnesie, auf dem Eiland des Erwachens strandet. Zusammen erkunden die beiden verschiedene Inseln, während sie ihre Fertigkeiten entwickeln und zum 'Baumeister' werden, indem sie den Bewohner*innen helfen, Materialien fertigen, mit den Dorfeinwohnern die Ernte einholen und Gegner abwehren", schreibt der Publisher.Dragon Quest Builders 2 erschien im Dezember 2018 in Japan und im Juli 2019 weltweit für PS4 und Switch ( zum Test ). Im Dezember 2019 folgte die PC-Fassung.Letztes aktuelles Video: XboxTrailer