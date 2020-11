Warhammer: Vermintide 2: Zweiter Karriere-DLC: "Der ausgestoßene Technikus"

Fatshark hat den zweiten Karriere-DLC für Warhammer: Vermintide 2 ab 19,98€ bei kaufen ) auf PC veröffentlicht . "Der ausgestoßene Technikus" (Outcast Engineer) als neue Laufbahn für Bardin Goreksson kann einzeln für 3,49 Euro oder mit Kosmetikkram für 8,79 Euro gekauft werden. Entscheidet man sich für diese Laufbahn, wird der Zwerg zu einem Fernkampf-Unterstützer, der aber auch im Nahkampf mit seinem Zahnradhammer ordentlich austeilen kann. Ansonsten sprengt er sich durch Wellen von Gegnern mit den Granaten aus dem Utensiliengürtel und der Dampfbetriebenen Kurbelwaffe (Mk 2)."Der Ausgestoßene Technikus ist zwar kein Absolvent der Maschinistengilde, aber nicht weniger tödlich, denn er ist mit einer ganzen Ladung experimenteller Waffen ausgerüstet. Sein unübertroffener Einsatz von schweren Maschinen zusammen mit seinen verschiedenen Erfindungen macht ihn zu einem Meister der Nützlichkeit, der alles und jeden niedersprengt, der ihm im Weg steht."Ansonsten arbeiten die Entwickler weiter an dem Versus-Modus (Spieler-gegen-Spieler; Beta-Anmeldung ) und an Warhammer 40.000: Darktide , das als Hack-&-Slash-Shooter aus der Ego-Perspektive funktionieren wird - im Prinzip wie Vermintide nur im 40k-Universum.Letztes aktuelles Video: Outcast Engineer Career | Official Trailer