Bright Memory: Reboot des Early-Access-Shooters angekündigt - 4Players.de

Der flotte Ego-Shooter Bright Memory, der sich derzeit mit einer ersten Episode bei Steam im Early Access befindet, wird einen Reboot bekommen. Das hat das chinesische FYQD Studio laut Gematsu verkündet und merkt an, dass die erweiterte Fassung unter dem Namen Bright Memory: Infinite für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Käufer der ersten Episode bekommen automatisch und ohne zusätzliche Kosten das Upgrade auf Infinite - eine zweite bzw. weitere Episoden wird das Team nicht mehr in Angriff nehmen und sich stattdessen ab sofort voll auf den Reboot konzentrieren."Bright Memory: Episode 1 ist so etwas wie eine Demo oder Crowdfunding-Version, die aufgrund von unsicheren Verkaufserwartungen entstand", so Zeng Xiancheng. "Da wir jetzt die passenden Voraussetzungen haben, planen wir, das Spiel zu verfeinern. Wir überarbeiten die komplette Handlung und Level, behalten aber den spielerischen Kern der Action bei."Der Umfang soll weiterhin bei etwa drei Stunden liegen, doch wird man den derzeitigen Preis von 5,69 Euro bei Steam demnächst leicht anheben. Auch wenn man sich jetzt voll auf Infinite konzentrieren wird, will man trotzdem noch experimentelle Features für die erste Episode veröffentlichen.Wann Bright Memory: Infinite erscheinen soll, ist noch offen.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer Infinite