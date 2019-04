Concrete Genie: Erste Infos zu den geplanten VR-Modi - 4Players.de

Sony hat erste Infos zum den beiden geplanten VR-Modi von Concrete Genie veröffentlicht, an denen das Team von Pixelopus derzeit werkelt. Beim ersten handelt es sich um die so genannte VR-Experience: "Unter dem ominösen Leuchtturm der verwahrlosten Küstenstadt Denska werden die Spieler von einem frechen Dschinn namens Klecks an völlig neue Einsatzmöglichkeiten ihrer lebendig werdenden Farbe herangeführt. Weitere Details werden in den nächsten Monaten bekanntgegeben", heißt es dazu in der Pressemitteilung.Der zweite VR-Modus hört auf den Namen "Freies Malen" und soll vor allem experimentierfreudige Künstler ansprechen: "Mit einem wachsenden Set an Werkzeugen erstellen sie blühende Landschaften, süße Dschinns und viele Interaktionsmöglichkeiten mit diesen kecken Kreaturen. Alles, was dafür benötigt wird, sind die magischen Pinsel, die im Laufe des Spieles gefunden werden, und zwei PlayStation Move-Controller, die eine schwungvoll-intuitive Steuerung bieten. Kreativität kommt in dieser immersiven Erfahrung von ganz allein!"Concrete Genie erscheint im kommenden Herbst exklusiv für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week 2017 Interview