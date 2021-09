GeForce Now: GFN-Thursday: Ein Dutzend weitere Spiele können auf dem Streaming-Dienst genutzt werden

Beyond Contact (Steam)

Zwölf weitere Spiele können in dieser Woche auf GeForce Now genutzt werden, z.B. Beyond Contact (Early Access), Kena: Bridge of Spirits World War Z: Aftermath und Sheltered 2 . Hier die vollständige Liste der Spiele, die diese Woche in die GeForce NOW-Bibliothek aufgenommen werden:Nvidia: "Für den fortschrittlichsten Android TV Streaming Media Player gibt es jetzt eine seltene Preisaktion. Bis zum 3. Oktober ist das Basismodell des SHIELD TV 25 € günstiger erhältlich! Es ist nun noch einfacher in den Genuss zahlreicher 4K HDR-Inhalte zu kommen - wie z. B. das vor kurzem auf den Markt gebrachte Apple TV+ mit Dolby Vision- und Dolby Atmos-Unterstützung - KI-Upscaling für ihre HD-Inhalte auf 4K, über 1.000 PC-Spiele über GeForce NOW und zahlreiche Smart-Home-Funktionen, einschließlich des integrierten Google Assistant. Das Angebot ist im NVIDIA Store sowie bei Alternate und Cyberport erhältlich."GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest