GeForce Now: Sieben weitere Spiele verfügbar

Crysis Remastered (Steam und Epic Games Store)

Crysis Remastered Trilogy (Epic Games Store)

Crysis 2 Remastered (Epic Games Store)

Crysis 3 Remastered (Epic Games Store)

The Riftbreaker (Steam und Epic Games Store)

Going Medieval (Epic Games Store)

STEINS;GATE 0 (Steam)

Am "GFN-Thursday" werden neun weitere Spiele via GeForce Now spielbar sein. Ab dem heutigen Abend können die Crysis Remastered Trilogy im Epic Games Store sowie The Riftbreaker (Steam und Epic Games Store) gestreamt werden. Founders- und Priority-Mitglieder können sowohl Crysis Remastered als auch die Crysis Remastered Trilogy mit Raytracing-Effekten und DLSS nutzen.GeForce-Now-Veröffentlichungen dieser Woche:GeForce Now ist ein Cloud-Gaming-Dienst. Vereinfacht gesagt, mietet man sich ein PC-System in einem Rechenzentrum und kann auf diesem virtuellen PC-System bestimmte Spiele aus seinen eigenen Bibliotheken sowie viele Free-to-play-Titel starten. Das Spiel läuft nativ in der Cloud und wird auf unterschiedliche Endgeräte gestreamt. Eine Übersicht über die unterstützten Spiele findet ihr hier Nvidia: "GeForce-NOW-Mitglieder können die neuen und viele weitere Spiele in ihren bevorzugten digitalen Stores kaufen und auf allen unterstützten Geräten spielen - PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android oder Android TV."Letztes aktuelles Video: VideoTest