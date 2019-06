World War Z: Private Lobbys und neue Mission: "Undead Sea Update" veröffentlicht - 4Players.de

Für World War Z ist das (kostenlose) "Undead Sea Update" veröffentlicht worden. Es umfasst eine weitere Mission (in Tokio) an Bord einer Fähre und einen neuen Spezial-Zombietyp, der Gift spuckt und nur dauerhaft ausgeschaltet werden kann, wenn man ihn "gezielt erledigt". Außerdem wurden private Lobbys eingeführt, wodurch eigene Spiele erstellt werden können. Private Lobbys, die lokal gehostet werden, stehen derzeit nur auf PS4 und Xbox One zur Verfügung. Diese Funktion wird später auf PC nachgeliefert. Neu sind ebenfalls Einstellungsoptionen für das Sichtfeld (Field of View) und die Qualität der Animationen. Das Change-Log mit Waffen-Anpassungen, Balance-Veränderungen und Bugfixes findet ihr hier Die Entwickler wollen im Juni noch einen "extremen Schwierigkeitsgrad" (Six-Skull Difficulty) mit einzigartigen Belohnungen und kosmetischen Gegenständen hinzufügen. Im Juli soll der wöchentliche "Challenge-Modus" folgen - sowie neue Belohnungen und Gegenstände. Des Weiteren arbeiten die Entwickler an einem wellenbasierten Überlebensmodus und der Möglichkeit zum Wechseln die Klassen während der PvPvZ-Partien.Letztes aktuelles Video: Accolades Trailer