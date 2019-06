Total War: Three Kingdoms: Reign of Blood (DLC) mit Bluteffekten und Gewaltanimationen im Anmarsch - 4Players.de

Neue Kampagnen-Ereignisbilder, die Blut und Gewalt zeigen

Neue Bluteffekte in den Kampfanimationen zwischen Charakteren nach Gefechten



Verstümmelung von Menschen: Abgetrennte Extremitäten und Enthauptungen

Verstümmelung von Pferden: Abgetrennte Beine

Verbrannte Leichen

Spritzendes Blut bei Kontakt mit Waffen

Neue Todes-Animationen für Charaktere gegen die Infanterie

Leichen als Schlachtfeldrequisiten

Blutregler: Passt die Intensität der Bluteffekte nach Eurem Belieben an"

"Stabilität (reduzierte Abstürze)

Eine Vielzahl von Gefechts-KI-Behebungen und Verhaltensverbesserungen

Weitere Anpassungen der Vasallenbestimmungen zur Begrenzung der Vasallenvorherrschaft von Yuan Shao

Verbesserte Tutorials

Verbesserte Benutzeroberfläche mit besserer Skalierung und zusätzlichen wichtigen Tooltips (z. B. Nahrungsübersicht)

Aus Heiraten werden nun vermehrt Babies geboren

Die Benutzeroberfläche kann nun bis zu 200 % auf 1440p (2k-Auflösung) verbessert werden"

Am 27. Juni wird die Erweiterung Reign of Blood für Total War: Three Kingdoms erscheinen ( Steam : 2,99 Euro). Der DLC fügt eine Vielzahl an Bluteffekten, Gewaltanimationen und Todesarten hinzu - sowohl in der Kampagne als auch im Gefecht. Einmal installiert, können diese Effekte in den Grafikeinstellungen aktiviert werden. Für die vergangenen Spiele aus der Total-War-Reihe sind ebenfalls solche Blut-DLC-Pakete im Nachhinein erschienen.Sega und Creative Assembly: "Es ist zu beachten, dass je nach Aufenthaltsland die Altersfreigabe des Hauptspiels durch das Effektpaket "Reign of Blood" erhöht werden könnte.""Kampagneneffekte:Gefechtseffekte:Am 25. Juni wird wahrscheinlich das Update 1.1.0 für Total War: Three Kingdoms erscheinen. Es befindet sich aktuell im Betatest. Change-Log (Auszüge):Letztes aktuelles Video: Reign of Blood Trailer