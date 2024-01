Magic: The Gathering: Mord in Karlov Manor - Zwei brandneue Karten in der exklusiven Preview

Magic: The Gathering – Mit Mord in Karlov Manor deckt ihr ab dem 9. Februar Ravnicas finsterste Verschwörung auf

Exklusive Karten-Preview: Draufgängerischer Detektiv und In die Enge getriebener Gauner

Der Draufgängerische Detektiv aus dem neuen MTG-Set Mord in Karlov Manor.

Der In die Enge getriebene Gauner aus dem neuen MTG-Set Mord in Karlov Manor.

Mit dem brandneuenentführt uns das wohl beliebteste Sammelkartenspiel der Welt erneut in die geheimnisvolle Stadt. Dank Wizards of the Coast haben wir die exklusive Möglichkeit, euch schon vor demzwei der taufrischen Karten vorzustellen.Bei Mord in Karlov Manor handelt es sich um den ersten,Release des Jahres. Doch bevor es im Februar in die Vollen geht, verraten wir euch zunächst einmal, was euch mit dem neuen MTG-Set erwartet, ehe wir einen Blick auf die eigentlichen Karten werfen.In einer Stadt, die im Verbrechen zu versinken droht, liegt es allein an euch, daszu entschlüsseln – bevor ihr selbst zum nächsten Opfer werdet. Dabei taucht ihr tief in das rätselhafte Geschehen ein, indem ihr entscheidendeund finstere Gestalten, um der grausamen Mordreihe ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Mit demkehrt dabei eine ältere Mechanik in Magic: The Gathering zurück, die perfekt zum Sherlock-Setting des Sets passt. Doch auch auf, beispielsweise dasoder die, dürft ihr euch freuen.Ihr schließt euch dem renommierten Detektivan, der dem Täter bereits seit einiger Zeit auf der Spur ist. Gemeinsam mit den weiteren Ermittlern, die an dem Fall dran sind, entfaltet sich vor euch ein spannendes Katz- und Mausspiel, bei dem euer Auge für verräterische Details und ein besonders scharfer Verstand gefragt sind., denn Wizards of the Coast ließ unsaus Mord in Karlov Manor zukommen, noch bevor diese mit dem Rest des Sets veröffentlicht werden.Gleich zweihat man uns zur Vorstellung zukommen lassen: Den, ebenso wie den. Selbstverständlich werfen wir auf die beiden brandneuen Magic-Karten einen genauen Blick:Der Draufgängerische Detektiv kommt für ein Mana mitins Spiel und bietet euch die Möglichkeit, immer, wenn ihr mit ihm angreift, ein. Falls ihr euch dazu entscheidet, seinen Effekt zu nutzen,und der Draufgängerische Detektiv erhältbis zum Ende des Zuges.Der In die Enge getriebene Gauner kostet euch vier Mana und bietet neben seinem stabilen Body vonebenfalls einen Effekt: Kommt er ins Spiel, könnt ihr ein, um einem Ziel eurer Wahl ganzezuzufügen.Was euch mit dem neuen Magic: The Gathering-Set, Mord in Karlov Manor, sonst noch erwartet, verrät man euch auf der hauseigenen Webseite . Hier bekommt ihrzu den Karten, welcheundes geben wird und wo ihr das Set schon jetztkönnt. Einen ausführlicheren Beitrag zu den frischen (und wiederkehrenden) Mechaniken, der Story und den Charakteren findet ihr hier Mord in Karlov Manor erscheint amin der physischen Version, wenige Tage zuvor, um genau zu sein am, könnt ihr das Set aber bereits imspielen.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer