Two Point Hospital: Unheimliche Begegnungen: Dritte Erweiterung mit Science-Friktion und Weltallergie - 4Players.de

Passend zum ersten Jahrestag von Two Point Hospital ist die dritte Erweiterung "Unheimliche Begegnungen" via Steam veröffentlicht worden (Preis: 8,99 Euro). Als Allround-Mediziner werden die Spieler auf neue ungewöhnliche Weltraumkrankheiten treffen - mit dabei sind fehlende Menschlichkeit, 2D, Froschblut, Science-Friktion, Höhentaumel und Weltallergie. Versprochen werden drei neue Gegenden, drei animierte Heilungsmaschinen, insgesamt 34 Krankheiten (elf sichtbare Krankheiten), weitere Spielmechaniken sowie neue Musik und Lautsprecher-Durchsagen.Two Point Hospital kann während des Steam-Wochenendes vom 29. August bis 2. September kostenlos getestet werden. In diesem Zeitraum werden auch das Hauptspiel und die DLCs Bigfoot und Pebberley Island mit 50%-Rabatt angeboten. Außerdem gibt es nun auch das 'Retro Items Pack' für 3,99 Euro, welches das Spiel um 27 Retro-Gegenstände erweitert.Der geistige Nachfolger von Theme Hospital wird Ende 2019 ebenfalls auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen - physisch und digital.Letztes aktuelles Video: Unheimliche-Begegnungen-Trailer DLC